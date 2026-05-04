"Локомотив" во втором овертайме спасся от вылета из Кубка Гагарина
20:33 04.05.2026 (обновлено: 20:36 04.05.2026)
"Локомотив" во втором овертайме спасся от вылета из Кубка Гагарина

"Локомотив" перевел серию полуфинала плей-офф КХЛ с "Авангардом" в седьмой матч

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.
  • Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Локомотива», который сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3.
  • Седьмой матч пройдет 6 мая в Ярославле.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" во втором овертайме одержал победу над омским "Авангардом" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль на последней минуте третьего периода оформил Максим Шалунов, которому дважды ассистировал Александр Радулов, также отличился Рушан Рафиков (97-я минута). У "Авангарда" шайбы забросили Василий Пономарев (11) и Максим Лажуа (41).
Шалунов стал девятым игроком, преодолевшим отметку в 250 голов в КХЛ. Всего в его активе 251 заброшенная шайба.
"Локомотив" сравнял счет в серии до четырех побед - 3-3. Седьмой матч пройдет 6 мая в Ярославле.
"Авангард" завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), во втором - столичный ЦСКА (4-1). "Локомотив" занял первое место в турнирной таблице Западной конференции. В 1/8 финала плей-офф ярославцы прошли московский "Спартак" (4-1), в четвертьфинале - уфимский "Салават Юлаев" (4-0).
ХоккейСпортАлександр РадуловМаксим ШалуновРушан РафиковКХЛ 2025-2026НефтехимикЛокомотив (Ярославль)АвангардКубок Гагарина
 
