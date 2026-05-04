Израиль атаковал три поселения на юге Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2026
10:52 04.05.2026
Израиль атаковал три поселения на юге Ливана, пишут СМИ

Al-Mayadeen: Израиль атаковал три поселения на юге Ливана

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 мая - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по трем поселениям на юге Ливана, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.
В понедельник утром армия Израиля призвала жителей четырех населенных пунктов на юге Ливана уйти от поселений на расстояние не менее километра.
"Вражеская израильская авиация атаковала поселения Барашит, Шахур и Тулин", - сообщает телеканал.
Среди перечисленных в заявлении населенных пунктов Барашит, Шахур и Тулин не фигурировали.
Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжают ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильские силы в пограничной зоне.
По данным ливанского минздрава, всего с начала ливано-израильского конфликта 2 марта жертвами ударов израильской авиации стали 2679 человек, еще 8229 получили ранения.
