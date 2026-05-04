Гарбузов: КМЗ поставит 38 лифтов в дома Иркутской области
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:03 04.05.2026
Гарбузов: КМЗ поставит 38 лифтов в дома Иркутской области

Анатолий Гарбузов: КМЗ направит 38 лифтов в Иркутскую область

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Московский Карачаровский механический завод направит 38 новых лифтов в Иркутскую область, чтобы обновить оборудование в жилых домах Иркутской области, поставки пройдут в рамках соглашения с Фондом капитального ремонта, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Столичный Карачаровский механический завод развивает сотрудничество с фондами капитального ремонта разных городов. Для многоквартирных домов Иркутской области КМЗ поставит 38 современных лифтов для обновления по программе капремонта. Соглашение с ФКР предусматривает комплексную реализацию проекта, включая проектирование, поставку и последующий монтаж оборудования", – приводит слова Гарбузова пресс-служба московского ДИПП.
Так, новые лифты появятся в Иркутске, в Ангарске, Шелехове и Братске. В домах смонтируют устройства, которые обладают грузоподъемностью 400 килограммов и развивают скорость в один метр в секунду. Как отметили в пресс-службе, приступить к монтажу оборудования планируется в середине мая.
Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский отметил, что установка лифтового оборудования будет производиться силами монтажного подразделения Карачаровского механического завода.
Отмечается, что предприятие обеспечивает полный цикл работы с подъемным оборудованием – от проектирования и производства до монтажа и сервисного обслуживания. Предприятие развивает свои разработки и интегрирует их на всех этапах изготовления, а также сопровождения оборудования. На базе завода создается кластер лифтостроения и вертикального транспорта.
Ранее Гарбузов рассказал, что на КМЗ ввели в работу высокоточную координатно-измерительную машину.
 
