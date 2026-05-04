Въехавший в толпу людей в Лейпциге водитель психически нездоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Саксония Михаэль Кречмер подтвердил наличие психических отклонений у водителя, совершившего наезд на людей в Лейпциге.
- Он добавил, что задержанный - молодой человек, гражданин Германии.
БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер подтвердил информацию о наличии психических отклонений у совершившего наезд на автомобиле в группу людей Лейпциге.
Газета Bild ранее сообщила, что водитель автомобиля при задержании вел себя неадекватно.
«
"Задержанный — молодой человек, имеющий психические отклонения, гражданин Германии", - сказал Кречмер во время встречи с жителями в Майсене. Его слова приводит газета Leipziger Volkszeitung.
Представители местных властей ранее сообщили, что в ходе инцидента два человека погибли и еще двое получили тяжелые травмы. Среди пострадавших насчитывается 20 человек.