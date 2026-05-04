При наезде машины на толпу в Лейпциге пострадали восемь человек, пишет Bild
18:50 04.05.2026 (обновлено: 18:57 04.05.2026)
Bild: не менее 8 человек пострадали при наезде автомобиля в центре Лейпцига

Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Не менее восьми человек пострадали в результате наезда автомобиля в центре Лейпцига в Германии, пишет немецкая газета Bild.
Как сообщило издание со ссылкой на полицию, в результате инцидента с автомобилем в центре Лейпцига в понедельник днем пострадали несколько человек. Как уточнили правоохранители, легковой автомобиль проехал через центр города.
"Водитель двигался по Гриммайше штрассе на высокой скорости. По меньшей мере восемь человек получили ранения", - пишет Bild со ссылкой на свои источники.
