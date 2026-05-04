Лерчек прошла четвертый курс химиотерапии.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, прошла четвертый курс химиотерапии, сообщил отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии.

« "У Леры прошла 4-я химия, она изо всех сил пытается сохранить бодрость духа", - написал Сквиччиарини на странице Лерчек в Instagram*.

Также он опубликовал видео из больничной палаты перед курсом лечения, в котором Чекалина рассказала о своем состоянии и настрое.

"Сегодня у меня четвертая химия из девяти. Это значит, что практически половина пути проделана. Не буду геройствовать и говорить, что всегда чувствую себя хорошо и идеально", - сказала она в опубликованном видео.

По словам блогера, врачи отмечают важность психологического настроя в ходе лечения. Чекалина подчеркнула, что рассчитывает справиться с заболеванием и продолжить активную жизнь.

Всего Чекалиной предстоит девять курсов химиотерапии и иммунной терапии.

Блогер проходит лечение в НМИЦ Онкологии имени Блохина. Гагаринский суд Москвы ранее выделил дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления. Кроме того, суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без запроса специального разрешения.