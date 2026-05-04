Краткий пересказ от РИА ИИ В государственном музее-заповеднике "Куликово поле" прошли соревнования по спортивной орнитологии.

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Соревнования по спортивной орнитологии — наблюдению и фотографированию птиц — прошли в государственном музее-заповеднике "Куликово поле", сообщили организаторы мероприятия.

Как рассказала заведующая отделом природных исследований музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова, участникам экскурсии-квеста "На крыльях Победы — 2026" предстояло за ограниченное время сфотографировать как можно больше видов птиц на территории заповедника и правильно их определить.

"В этом году в квесте приняли участие около 40 человек. Всего было 11 команд: три в номинации "Мастера" и восемь — в номинации "Новички". Участниками было выявлено 75 видов птиц, в том числе краснокнижные: орел-карлик, скопа, орлан-белохвост", — отметила Бурова.

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле

По итогам соревнований победителем в номинации "Новички" стала студенческая команда из Тульского государственного университета ("Natusvincere") с результатом — 37 видов. В номинации "Мастера" победила семейная команда ("Полевая дичь") с результатом — 51 вид.

"Зрительским голосованием участников и гостей мероприятия были определены победители в творческой номинации "Лучшее фото" — среди взрослых победила Светлана Павлова с фото "Желтоголовая трясогузка". В номинации "Лучшее фото. Дети" победил Алексей Анисин с фото "Дневной дозор", — рассказала Бурова.

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 1 из 7 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 2 из 7 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 3 из 7 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 4 из 7 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 5 из 7 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 6 из 7 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 7 из 7 Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 1 из 7 Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 2 из 7 Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 3 из 7 Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 4 из 7 Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 5 из 7 Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 6 из 7 Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 7 из 7

По ее словам, соревнования по спортивной орнитологии "На крыльях Победы" на Куликовом поле проводятся в музее-заповеднике 13-й сезон. Собранные участниками данные помогают местным специалистам-орнитологам проводить мониторинг птиц на территории заповедника.

"Мы все в душе где-то охотники. А здесь — охота, которая не наносит природе ровным счетом никакого урона, а азарт сохраняется не меньше, чем на обычной охоте. К тому же соревнования по наблюдению и фотографированию птиц сродни разведке: нужно выследить, высидеть, найти. А когда удается сфотографировать — адреналин просто зашкаливает", — добавила Бурова.

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 1 из 5 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 2 из 5 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 3 из 5 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 4 из 5 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 5 из 5 Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 1 из 5 Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 2 из 5 Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 3 из 5 Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 4 из 5 Соревнования по фотографированию птиц прошли на Куликовом поле © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 5 из 5

Кроме того, квест, как отметила эксперт, стал отличным вариантом для семейного досуга. Родители и дети вместе проводят время на свежем воздухе, учатся замечать детали и открывать для себя мир живой природы.

"Это семейное единение, потому что большая часть тех, кто к нам приезжает, — это семьи, родители с детьми. Командные соревнования включают в себя и общение, и эстетическое удовольствие, и развитие интеллектуальных способностей. Приехав один раз — случайно, по приглашению друзей, — большинство наших участников потом приезжают к нам снова. Так совершенствуются навыки в познании орнитофауны, в познании птиц", — рассказала Бурова.

Сотрудники музея-заповедника занимаются охраной и мониторингом численности птиц на его территории. Сейчас специалисты насчитывают здесь более 140 видов пернатых, включая краснокнижных. Музей также издал иллюстрированный полевой атлас-определитель "Птицы Куликова поля" — для любителей орнитологии и всех, кто интересуется природой родного края.