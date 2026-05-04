Экономист объяснила, кто через год сможет получить кредит

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Уже через год взять кредит без официального подтверждения доходов станет практически невозможно. С 1 июля 2026 года к "самозаявленному" доходу применят дисконт 10%, а с 1 июля 2027 года такой подход отменят полностью. О том, кого банки сочтут достойным, агентству “Прайм” рассказала экономист Эльвира Глухова.
По ее словам, уже с апреля этого года поступающие на карту доходы от подработок, проценты по вкладам или переводы от родственников, придётся подкреплять отдельными документами. Доходом считаются только зарплата, пенсия, соцвыплаты или арендные платежи.
"С 1 июля 2026 года еще и к "самозаявленному" доходу, когда человек пишет в анкете сумму дохода без подтверждения, а банк сравнивает ее со среднедушевым доходом по региону от Росстата, применят дисконт 10%. А с 1 июля 2027 года упрощенный подход отменят полностью. Дальше будет еще жестче", — пояснила Глухова.
Индивидуальные предприниматели смогут подтверждать доход только налоговыми декларациями. Банки больше не вправе завышать оценку дохода на основе анализа трат клиента. Достойными кредита через год останутся лишь те, кто может предоставить официальные справки. Остальным придется либо готовить пакет документов, либо забыть о быстрых займах.
26 апреля, 02:17