Рейтинг@Mail.ru
Экономист объяснила, кто через год сможет получить кредит - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 04.05.2026
Экономист объяснила, кто через год сможет получить кредит

Экономист Глухова: взять кредит без подтверждения доходов будет почти невозможно

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июля 2026 года при принятии решения о выдаче кредита к "самозаявленному" доходу будет применен дисконт 10%, а с 1 июля 2027 года такой подход отменят полностью.
  • Индивидуальные предприниматели смогут подтверждать доход только налоговыми декларациями, а банки больше не вправе завышать оценку дохода на основе анализа трат клиента.
  • Достойными кредита через год останутся лишь те, кто может предоставить официальные справки о доходах.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Уже через год взять кредит без официального подтверждения доходов станет практически невозможно. С 1 июля 2026 года к "самозаявленному" доходу применят дисконт 10%, а с 1 июля 2027 года такой подход отменят полностью. О том, кого банки сочтут достойным, агентству “Прайм” рассказала экономист Эльвира Глухова.
По ее словам, уже с апреля этого года поступающие на карту доходы от подработок, проценты по вкладам или переводы от родственников, придётся подкреплять отдельными документами. Доходом считаются только зарплата, пенсия, соцвыплаты или арендные платежи.
«
"С 1 июля 2026 года еще и к "самозаявленному" доходу, когда человек пишет в анкете сумму дохода без подтверждения, а банк сравнивает ее со среднедушевым доходом по региону от Росстата, применят дисконт 10%. А с 1 июля 2027 года упрощенный подход отменят полностью. Дальше будет еще жестче", — пояснила Глухова.
Индивидуальные предприниматели смогут подтверждать доход только налоговыми декларациями. Банки больше не вправе завышать оценку дохода на основе анализа трат клиента. Достойными кредита через год останутся лишь те, кто может предоставить официальные справки. Остальным придется либо готовить пакет документов, либо забыть о быстрых займах.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Экономист пояснила, кого отрезали от кредитов с апреля
26 апреля, 02:17
 
ЭкономикаЭльвира ГлуховаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Кредит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала