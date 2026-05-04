04:58 04.05.2026 (обновлено: 09:15 04.05.2026)
В Колумбии монстр-трак наехал на людей, погибли два человека

© REUTERS / Henry LasernaМонстр-трак, наехавший на людей во время шоу Monster Truck 2026 в Колумбии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Колумбии на мероприятии Monster Truck 2026 машина въехала в толпу.
  • По предварительным данным, два человека погибли и 37 пострадали.
  • Губернатор штата Каука выразил соболезнования и сообщил о задействовании всех ресурсов министерства здравоохранения для урегулирования ситуации.
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще 37 ранены после того, как машина въехала в толпу на мероприятии Monster Truck 2026 в Колумбии.
"В разгар шоу один из участвующих автомобилей, за рулем которого находилась женщина, потерял управление после выполнения маневра и врезался в группу зрителей", - передает Blu Radio.
Губернатор штата Каука Октавио Гусман выразил соболезнования в связи с инцидентом, уточнив, что в результате произошедшего, "по предварительным данным, пострадали 37 человек и по меньшей мере два человека погибли".
"Наше министерство здравоохранения задействовало все свои ресурсы и скоординировало действия для урегулирования ситуации", - подчеркнул он.
