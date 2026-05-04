Колосков заявил, что ЦСКА лишился самолюбия при Челестини - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
11:25 04.05.2026 (обновлено: 11:55 04.05.2026)
Колосков заявил, что ЦСКА лишился самолюбия при Челестини

© РИА Новости / Александр Вильф
Фабио Челестини. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал отставку главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
  • Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.
  • По словам Колоскова, отставка Челестини была логичной из-за того, что команда начала играть хуже и хуже.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Увольнение главного тренера московского ЦСКА швейцарца Фабио Челестини логично, поскольку команда играла все хуже и хуже, превратившись в неуправляемую человеческую массу, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Занимающий шестое место в чемпионате страны ЦСКА в понедельник сообщил об отставке Челестини. Вместе с ним тренерский штаб покинули Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.
"Я могу высказать поддержку такому решению руководства ЦСКА. Возможно, оно запоздалое, потому что команда играла все хуже и хуже и, по сути дела, разваливалась. И квинтэссенцией этого развала стал второй тайм игры с "Зенитом" (армейцы в субботу дома проиграли со счетом 1:3 – прим. ред.). Команда была абсолютно не готова, и непонятно, во что она вообще играла. Мы увидели команду, лишенную какого-либо самолюбия, потому что "Зенит" во втором тайме делал с ней все, что хотел", - сказал Колосков.
"И в этом виноваты тренеры, которые не смогли подготовить ее к такой игре и чего-то добиться от футболистов. А те настолько устали, что не смогли сопротивляться. Это был финиш всего того, что мы видели с начала возобновления чемпионата России. А ведь ЦСКА – перспективная команда, которая реально претендовала на бронзу. А теперь она превратилась в неуправляемую человеческую массу. Обидно за футболистов, потому что по потенциалу ЦСКА – очень приличная команда. Осенью ведь она играла хорошо, пока был запас прочности от тренера Николича", - подчеркнул собеседник агентства.
Челестини 50 лет. Он приступил к работе в ЦСКА в июне после ухода серба Марко Николича. Под его руководством команда в июле выиграла Суперкубок России. До этого специалист возглавлял швейцарские клубы "Базель", "Сьон", "Люцерн", "Лугано", "Лозанну", итальянскую "Террачину", а также работал ассистентом тренера в испанской "Малаге".
