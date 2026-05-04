Врач раскрыла правду об использовании коллагена - РИА Новости, 04.05.2026
18:50 04.05.2026
Врач раскрыла правду об использовании коллагена

Врач Самойлова: прием коллагена в профилактических целях бесполезен

  • Семейный врач Анастасия Самойлова считает, что прием коллагена в профилактических целях является пустой тратой средств.
  • Прием коллагена будет эффективен только при наличии четких показаний, например, при реабилитации после травм суставов или при выраженных признаках старения на фоне дефицита белка.
  • Прежде чем принимать коллаген, стоит нормализовать работу ЖКТ и дать организму возможность синтезировать собственный коллаген.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Прием коллагена в профилактических целях является пустой тратой средств, рассказала семейный врач Анастасия Самойлова.
"Чтобы он (коллаген - ред.) пошел в дело, в вашем организме должен быть наведен идеальный порядок. Поэтому пить коллаген "просто так" для профилактики морщин — бесполезная трата денег. Эффект будет значимым и заметным только при наличии четких показаний: например, при реабилитации после травм суставов или при выраженных признаках старения на фоне дефицита белка", - сказала эксперт интернет-изданию NEWS.ru.
Как отмечает Самойлова, несмотря на популярность коллагена, реклама часто упускает, что этот белок не панацея, а строительный материал. Аминокислоты из добавки в первую очередь будут идти на заживление ран, поддержание хрящевой ткани при травмах и синтез ферментов, поясняет врач.
Эксперт обратила внимание, что в первую очередь стоит нормализовать работу ЖКТ и дать организму возможность синтезировать собственный коллаген.
