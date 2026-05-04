Эксперт из Колумбии дал совет, как правильно хранить кофе - РИА Новости, 04.05.2026
03:22 04.05.2026
Эксперт из Колумбии дал совет, как правильно хранить кофе

РИА Новости: кофе нельзя хранить в холодильнике после вскрытия упаковки

© РИА Новости / Илья Наймушин
Обжаренные зерна кофе
Обжаренные зерна кофе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон рассказал, что после вскрытия упаковки кофе ее нельзя убирать в холодильник.
  • Также нужно стараться удалить весь воздух из пакета с кофе, прежде чем его закрыть, так как чем дольше кофе подвергается воздействию кислорода, тем быстрее он портится.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Чтобы кофе не испортился, после вскрытия упаковки ее нельзя убирать в холодильник, рассказал в беседе с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
"После вскрытия упаковки не помещайте ее в холодильник", - сказал собеседник агентства.
Хилон отметил, что также нужно стараться удалить весь воздух из пакета, прежде чем его закрыть.
"Чем дольше кофе подвергается воздействию кислорода, тем быстрее он состаривается и портится", - объяснил эксперт.
КолумбияСанкт-Петербург
 
 
