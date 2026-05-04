Эксперт из Колумбии дал совет, как правильно хранить кофе

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Чтобы кофе не испортился, после вскрытия упаковки ее нельзя убирать в холодильник, рассказал в беседе с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
"После вскрытия упаковки не помещайте ее в холодильник", - сказал собеседник агентства.
Хилон отметил, что также нужно стараться удалить весь воздух из пакета, прежде чем его закрыть.
"Чем дольше кофе подвергается воздействию кислорода, тем быстрее он состаривается и портится", - объяснил эксперт.
