Набережную благоустроят в Кирове для привлечения туристов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая – РИА Новости. Благоустроить набережную планируется в Кирове для повышения туристической привлекательности города, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

"Поручаю заместителю председателя правительства Кировской области Алексею Петрякову запустить проект благоустройства набережной. Набережная и зеленый каркас города — это основа для комфортного проживания жителей и визитная карточка всех городов", - заявил Соколов на еженедельном оперативном совещании.

По его словам, в Кирове потенциально можно сделать протяженную красивую набережную от старого моста до Вересников, включающую территорию Ежовского озерного комплекса, а также систему оврагов.