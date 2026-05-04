Набережную благоустроят в Кирове для привлечения туристов
15:47 04.05.2026
Набережную благоустроят в Кирове для привлечения туристов

Вид на город Киров
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая – РИА Новости. Благоустроить набережную планируется в Кирове для повышения туристической привлекательности города, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
"Поручаю заместителю председателя правительства Кировской области Алексею Петрякову запустить проект благоустройства набережной. Набережная и зеленый каркас города — это основа для комфортного проживания жителей и визитная карточка всех городов", - заявил Соколов на еженедельном оперативном совещании.
По его словам, в Кирове потенциально можно сделать протяженную красивую набережную от старого моста до Вересников, включающую территорию Ежовского озерного комплекса, а также систему оврагов.
Соколов также отметил, что уже в мае должна быть сформирована рабочая группа по реализации проекта, в которую необходимо включить представителей общественных организаций и строителей. От них ждут "предложения по идеям и видению набережной".
 
