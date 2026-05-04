В Харькове прогремел взрыв

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в понедельник телеканал уже сообщал о взрывах в городе.
"Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.