13:17 04.05.2026

VK Fest устроил музыкальный перформанс на марафоне в Казани

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. 2 мая на забеге были замечены атлеты в масках артистов из лайнапа фестиваля — Доры, Zivert, Лолиты, Сироткина, АК-47, Markul, Toxi$, MONA, ICEGERGERT и FEDUK. Участников забега сопровождал автомобиль с диджеями-бегунами. Они поддержали спортсменов марафона энергичным лайв-сетом.
VK Fest разыграл свою номинацию: седьмые финишёры получили билеты на фестиваль и медали "За отличную попытку". А на трассе забега работали два пит-стопа VK Fest с бесплатными изотониками для всех бегунов.
Казанский марафон прошёл с 1 по 3 мая, в нём приняли участие 50 000 спортсменов. Забеги включали дистанции на 3, 10, 21,1 и 42,2 км.
Ранее VK Fest объявил, что в Казани выступят рэпер FEDUK, Татьяна Куртукова, группа "Сироткин", Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert. Фестиваль пройдёт 7 июня у Центра семьи "Казан". Ещё VK Fest 2026 состоится 4–5 июля в Санкт-Петербурге и 18–19 июля в Москве. Билеты можно купить на официальном сайте.
 
КазаньVK FestВКонтакте
 
 
