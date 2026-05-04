VK Fest устроил музыкальный перформанс на марафоне в Казани

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. 2 мая на забеге были замечены атлеты в масках артистов из лайнапа фестиваля — Доры, Zivert, Лолиты, Сироткина, АК-47, Markul, Toxi$, MONA, ICEGERGERT и FEDUK. Участников забега сопровождал автомобиль с диджеями-бегунами. Они поддержали спортсменов марафона энергичным лайв-сетом.

VK Fest разыграл свою номинацию: седьмые финишёры получили билеты на фестиваль и медали "За отличную попытку". А на трассе забега работали два пит-стопа VK Fest с бесплатными изотониками для всех бегунов.

Казанский марафон прошёл с 1 по 3 мая, в нём приняли участие 50 000 спортсменов. Забеги включали дистанции на 3, 10, 21,1 и 42,2 км.

