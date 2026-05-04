Каллас рассказала о реакции ЕС на решение США о выводе войск из Германии

БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Решение США о выводе 5 тысяч военных из Германии было для ЕС неожиданным, заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом встречи лидеров стран европейского политического сообщества в Армении .
"О выводе американских войск из Европы говорят уже давно, но, конечно, время, выбранное для этого объявления, стало неожиданностью", - сказала она журналистам.
По ее словам, "американские войска находятся в Европе не только для защиты европейских интересов, но также и американских интересов".