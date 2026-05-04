Легкоатлет-чемпион дал совет провалившему допинг-тест Заболотному

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Шубенков, успешно оспоривший наложение на себя санкций антидопинговой организации, советует Заболотному установить источник попадания запрещенного вещества в организм и продемонстрировать его случайность.
- Шубенков предполагает, что если временное отстранение от Заболотного снято, то в его анализах нашли, вероятно, безобидное вещество в незначительном количестве.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости, Андрей Симоненко. Футболисту московского "Спартака" Антону Заболотному надо установить источник попадания запрещенного вещества в организм и продемонстрировать его случайность, рассказал победитель и призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, которому ранее удалось успешно оспорить наложение на него санкций антидопинговой организации.
Ранее в пресс-службе "Спартака" сообщили, что Заболотный сдал положительную допинг-пробу. Изначально на него было наложено временное отстранение, но 30 апреля оно было снято. На Шубенкова также не накладывали временное отстранение после того, как его проба дала положительный результат. Впоследствии дело было закрыто, так как легкоатлет доказал, что запрещенный препарат содержался в таблетках для его сына и попал в организм случайно.
"Первое, оно же главное в таких случаях - установить источник, откуда в тебе это вещество взялось, - рассказал Шубенков РИА Новости. - Я в свое время нашел саму пилюлю, упаковку от нее, чек из аптеки, фотографировал их, чтобы было видно, что цена на чеке и упаковке совпадает. Показывал рецепт от врача, рассказывал все подробности, кто и для кого это лекарство выписывал. Второе - нужно продемонстрировать, что это все было сделано ненамеренно, что никак твоя жизнь по-другому сложиться не могла, кроме как с попаданием этого вещества в организм. Ну а дальше - на усмотрение комиссии, которая установит степень вины".
"То, что с Антона сняли временное отстранение, - уже хороший знак, - отметил легкоатлет. - Антидопинговая организация была бы обязана отстранить спортсмена, если бы в его пробе нашли, что называется, "тяжелую артиллерию" - анаболические стероиды, пептиды, гормоны и так далее. Если отстранение сняли, то, значит, в анализах нашли, условно, безобидную вещь. Плюс, скорее всего, в незначительном количестве".
Телеграм-канал "Инсайды от Карпа" сообщил, что Заболотный на протяжении карьеры принимал лекарство для сосудов и уведомлял об этом Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), но на последних сборах близкие купили ему лекарство в очень похожей упаковке, в котором содержались запрещенные вещества. "Если ситуация действительно такая, что он перепутал препарат и принял то, что было очень похоже, насколько я знаю, совсем без санкции обойтись не получится. Смотря насколько похожи были упаковки. Минималка какая-нибудь будет, обычно полгода дисквалификации. Надеюсь, у Антона все будет хорошо, все получится, и поддержка команды здесь имеет очень большое значение", - заключил Шубенков.