ВОЗ сообщила о лабораторных исследованиях в связи с хантавирусом

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о проведении лабораторных и эпидемиологических исследований в связи с предполагаемой вспышкой хантавируса на лайнере из Аргентины.

"ВОЗ содействует координации между государствами-членами и операторами судна для медицинской эвакуации двух пассажиров с симптомами заболевания, а также для проведения полной оценки риска для общественного здравоохранения и оказания поддержки остальным пассажирам на борту", - говорится в заявлении.