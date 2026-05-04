Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ сообщила о лабораторных исследованиях в связи с хантавирусом - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 04.05.2026
ВОЗ сообщила о лабораторных исследованиях в связи с хантавирусом

ВОЗ сообщила об исследованиях в связи со вспышкой хантавируса на лайнере

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабота в лаборатории
Работа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Работа в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит лабораторные и эпидемиологические исследования в связи с предполагаемой вспышкой хантавируса на лайнере из Аргентины.
  • На данный момент лабораторно подтвержден один случай заражения хантавирусом, выявлено пять предполагаемых случаев; из шести заболевших трое скончались.
  • ВОЗ содействует медицинской эвакуации двух пассажиров с симптомами заболевания и оказывает поддержку остальным пассажирам на борту.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о проведении лабораторных и эпидемиологических исследований в связи с предполагаемой вспышкой хантавируса на лайнере из Аргентины.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде.
Вода из-под крана - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Минздрав назвал вирусы, которыми можно заразиться через воду
16 апреля, 06:58
"ВОЗ осведомлена о происшествии в сфере общественного здравоохранения на круизном судне, курсирующем в Атлантическом океане... Проводятся тщательные расследования, включая дополнительные лабораторные и эпидемиологические исследования. Пассажирам и экипажу оказывается медицинская помощь и поддержка. Также проводится секвенирование вируса", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.
В ВОЗ отметили, что на данный момент лабораторно подтвержден один случай заражения хантавирусом, а также выявлено пять предполагаемых случаев. Из шести заболевших трое скончались, один в настоящее время находится в реанимации в Южной Африке. Оставшихся двух пассажиров с симптомами заболевания также намерены вывести с судна.
"ВОЗ содействует координации между государствами-членами и операторами судна для медицинской эвакуации двух пассажиров с симптомами заболевания, а также для проведения полной оценки риска для общественного здравоохранения и оказания поддержки остальным пассажирам на борту", - говорится в заявлении.
Вирусологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Установлено, что вирус рыб вызывает серьезные заболевания глаз у людей
2 апреля, 18:24
 
Здоровье - ОбществоАргентинаКабо-ВердеАтлантический океанВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала