ВОЗ сообщила о лабораторных исследованиях в связи с хантавирусом

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о проведении лабораторных и эпидемиологических исследований в связи с предполагаемой вспышкой хантавируса на лайнере из Аргентины.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде.
"ВОЗ осведомлена о происшествии в сфере общественного здравоохранения на круизном судне, курсирующем в Атлантическом океане... Проводятся тщательные расследования, включая дополнительные лабораторные и эпидемиологические исследования. Пассажирам и экипажу оказывается медицинская помощь и поддержка. Также проводится секвенирование вируса", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.
В ВОЗ отметили, что на данный момент лабораторно подтвержден один случай заражения хантавирусом, а также выявлено пять предполагаемых случаев. Из шести заболевших трое скончались, один в настоящее время находится в реанимации в Южной Африке. Оставшихся двух пассажиров с симптомами заболевания также намерены вывести с судна.
"ВОЗ содействует координации между государствами-членами и операторами судна для медицинской эвакуации двух пассажиров с симптомами заболевания, а также для проведения полной оценки риска для общественного здравоохранения и оказания поддержки остальным пассажирам на борту", - говорится в заявлении.