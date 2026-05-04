Иран предостерег ОАЭ от неразумных шагов.

ТЕГЕРАН, 4 мая – РИА Новости. Если ОАЭ предпримут "неразумный шаг" в отношении Ирана, все их интересы станут целями для Тегерана, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на иранский военный высокопоставленный источник.
"Если Эмираты предпримут какой-либо неразумный шаг, в цели Ирана превратятся все их интересы, ни одна точка на эмиратских объектах не будет находиться в безопасности", - сказал источник агентству Tasnim.
Он также отметил, что пока официальных угроз Ирану со стороны ОАЭ не поступало.
"Если ОАЭ станут игрушкой Израиля, совершив ошибку (в отношении Ирана – ред.), то они получат такой урок, который никогда не забудут", - добавил источник.
В понедельник вечером минобороны ОАЭ сообщило, что военные отражают атаки ракет и дронов из Ирана. Пресс-служба правительства эмирата Фуджейра сообщила о пожаре в одной из нефтяных зон после атаки дрона. При этом ранее высокопоставленный иранский военный источник заявил иранской гостелерадиокомпании, что у Ирана не было и нет планов атаковать ОАЭ.
