Иран предостерег ОАЭ от неразумных шагов.

"Если Эмираты предпримут какой-либо неразумный шаг, в цели Ирана превратятся все их интересы, ни одна точка на эмиратских объектах не будет находиться в безопасности", - сказал источник агентству Tasnim.

Он также отметил, что пока официальных угроз Ирану со стороны ОАЭ не поступало.

В понедельник вечером минобороны ОАЭ сообщило, что военные отражают атаки ракет и дронов из Ирана. Пресс-служба правительства эмирата Фуджейра сообщила о пожаре в одной из нефтяных зон после атаки дрона. При этом ранее высокопоставленный иранский военный источник заявил иранской гостелерадиокомпании, что у Ирана не было и нет планов атаковать ОАЭ.