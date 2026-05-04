Иранские военные обозначили зону контроля в Ормузском проливе
12:39 04.05.2026 (обновлено: 12:40 04.05.2026)
Иранские военные обозначили зону контроля в Ормузском проливе

Корабли в Ормузском проливе. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мая - РИА Новости. Военные Ирана обозначили зону контроля в Ормузском проливе, сообщила иранская гостелерадиокомпания.
По ее данным, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции опубликовали карту с "новыми границами контроля и управления военно-морских сил Ирана в Ормузском проливе".
К западу от Ормузского пролива зона ограничивается прямой, пролегающей от западной оконечности иранского острова Кешм до точки к востоку от города Умм-эль-Кувейн в ОАЭ. К востоку от Ормузского пролива зона ограничивается прямой, пролегающей от поселка Кух-Мобарак в Иране до точки к югу от эмиратского города Фуджейра.
Карта была опубликована на фоне заявления президента США Дональда Трампа об операции "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. Она начнется в понедельник утром (по времени Ближнего Востока). Как сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM), военная поддержка США в рамках этой операции в Ормузском проливе будет включать эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.
Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.
