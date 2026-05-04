В МИД Ирана рассказали о контактах с Россией и КНР по различными вопросам

- Тегеран находится в постоянном контакте с Москвой и Пекином по различным вопросам.
- Иран намерен укреплять отношения с Россией и Китаем, при этом подчеркивая важность опоры на собственные силы.
ТЕГЕРАН, 4 мая - РИА Новости. Тегеран находится в контакте с Москвой и Пекином по различным вопросам, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, отвечая на вопрос журналистов о возможном участии РФ и Китая в качестве гарантов потенциального соглашения Ирана и США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.