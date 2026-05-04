В МИД Ирана рассказали о контактах с Россией и КНР по различными вопросам

ТЕГЕРАН, 4 мая - РИА Новости. Тегеран находится в контакте с Москвой и Пекином по различным вопросам, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, отвечая на вопрос журналистов о возможном участии РФ и Китая в качестве гарантов потенциального соглашения Ирана и США.