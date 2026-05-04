В МИД Ирана рассказали о контактах с Россией и КНР по различными вопросам - РИА Новости, 04.05.2026
12:02 04.05.2026
В МИД Ирана рассказали о контактах с Россией и КНР по различными вопросам

Багаи: Тегеран находится в контакте с Москвой и Пекином по различным вопросам

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тегеран находится в постоянном контакте с Москвой и Пекином по различным вопросам.
  • Иран намерен укреплять отношения с Россией и Китаем, при этом подчеркивая важность опоры на собственные силы.
ТЕГЕРАН, 4 мая - РИА Новости. Тегеран находится в контакте с Москвой и Пекином по различным вопросам, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, отвечая на вопрос журналистов о возможном участии РФ и Китая в качестве гарантов потенциального соглашения Ирана и США.
"Мы находимся в постоянном контакте с Россией и Китаем, с которыми у нас есть различные договоренности, в том числе соглашения о стратегическом партнерстве. Обе страны являются постоянными членами СБ ООН и играют важную роль в международных и региональных событиях", - сказал Багаи в ходе брифинга.
При этом Багаи подчеркнул, что Тегеран должен полагаться на себя в вопросе обеспечения собственных интересов. В то же время он добавил, что Иран намерен укреплять отношения с Россией и Китаем.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
