03:14 04.05.2026
Булатов: есть риск умышленного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике

Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов заявил о рисках инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры на Балтике.
  • Дипломат отметил возможность актов саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике с целью спровоцировать информационные вбросы о загрязнении окружающей среды.
  • Власти Финляндии и других стран Северной Европы ранее пытались найти «российский след» в инцидентах с повреждениями кабеля в Балтийском море.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры на Балтике, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.
"Наряду с этим сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, с целью спровоцировать резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды и под этим предлогом попытаться в ущерб нашим интересам ввести некие не предусмотренные международным правом "зоны безопасности", - сказал дипломат.
Власти Финляндии и других стран Северной Европы ранее неоднократно пытались найти "российский след" в инцидентах с повреждениями кабеля в Балтийском море. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что версия о "российском следе" в повреждении кабелей инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море.
РоссияФинляндияБалтийское мореПавел КузнецовНАТО
 
 
