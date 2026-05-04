МИД: есть риск умышленного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры на Балтике, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.
"Наряду с этим сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, с целью спровоцировать резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды и под этим предлогом попытаться в ущерб нашим интересам ввести некие не предусмотренные международным правом "зоны безопасности", - сказал дипломат.
Власти Финляндии и других стран Северной Европы ранее неоднократно пытались найти "российский след" в инцидентах с повреждениями кабеля в Балтийском море. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что версия о "российском следе" в повреждении кабелей инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море.