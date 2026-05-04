В Госдуме предложили бесплатно обменивать ж/д билеты при задержке рейса

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили бесплатно обменивать ж/д билет, если пассажир опоздал на поезд из-за задержки, отмены, переноса времени отправления или изменения маршрута стыковочного авиарейса.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем необходимым рассмотреть вопрос о введении механизма бесплатного обмена железнодорожного билета в случае, если пассажир опоздал на поезд из-за задержки, отмены, переноса времени отправления или изменения маршрута стыковочного авиарейса в рамках единого маршрута", - сказано в обращении.

Депутаты предложили предусмотреть, что при наличии единого транспортного документа либо иного подтверждения оформления единого маршрута "авиационный транспорт - железнодорожный транспорт" пассажир будет получать право без штрафов, сборов и доплат обменять неиспользованный железнодорожный билет на ближайший доступный поезд соответствующего направления.

По их словам, основанием для такого обмена может быть электронная отметка авиаперевозчика, справка о задержке рейса, данные оператора единого транспортного документа, аэропорта или автоматизированной системы перевозчика.

Инициативой также предлагается при отсутствии мест на ближайшем поезде предусмотреть право пассажира на полный возврат стоимости неиспользованного проездного документа без удержания сборов либо на переоформление билета на альтернативный маршрут. Уточняется, что порядок взаиморасчетов между авиаперевозчиком, железнодорожным перевозчиком и оператором единого транспортного документа предлагается решать между участниками перевозки и не перекладываться на пассажира.