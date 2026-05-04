Ученицы Кабаевой покорили мир на Кубке Европы: раскрыты имена новых звезд

Сборная России по художественной гимнастике увозит с Кубка Европы в Баку 10 медалей, в том числе 7 золотых. РИА Новости рассказывает, в чем россиянкам нет равных уже сейчас, спустя недолгое время после возвращения на международные старты.

Сколько денег заработали?

Европейский кубок в таком формате существует второй год. Его главная особенность - уникальная для гимнастики дисциплина кросс-баттлы, напоминающая плей-офф в игровых видах спорта. Гимнастки соревнуются на выбывание, квалифицируясь в баттл по суммарным итогам выступлений в финалах отдельных видов. Сложность в том, что имеет значение конкретное выступление в моменте против конкретной соперницы. Это добавляет психологического давления и повышает стоимость даже маленькой ошибки. За попадание на пьедестал девушки получают от 6000 до 2500 евро призовых в личном первенстве и от 10000 до 4000 евро в групповом. Еще одна особенность Европейского кубка - рядом со взрослыми соревнуются и юниорки. Для них это важная возможность показать себя перед первенством Европы, которое пройдет в конце мая параллельно со взрослым чемпионатом.

От России в Баку поехали спортсменки из академии "Небесная грация": действующая чемпионка России Арина Ковшова, чемпионка этапа Кубка мира в Ташкенте Мария Борисова , юниорские звездочки Ксения Савинова и Яна Заикина, а также команда групповых упражнений "Небесная грация". Спортсменок сопровождали их личные тренеры, а на трибунах поддерживала глава академии олимпийская чемпионка Алина Кабаева

Соревнования начались с финалов отдельных видов. Борисовой по жеребьевке выпало начинать выступление с лентой. Не всегда этот коварный предмет поддается ей без ошибок, но в этот раз "Болеро" получилось почти идеальным. Черный строгий комбинезон, красная лента и яркие эмоции растопили сердца судей. В остальных видах Борисова не смогла подняться на пьедестал, но Россия все равно обозначила свое представительство и высокий статус - Ковшова стала первой в упражнении с мячом и второй в упражнении с обручем.

С булавами обеим предстоит домашняя работа, чтобы в следующий раз не отдать соперницам ни вида. К слову, по оценке с мячом Борисова стала третьей, но не попала в призы, потому что в итоговой тройке по правилам может оказаться только одна гимнастка от страны.

Итальянский вундеркинд с русским тренером

В кросс-баттлы наши гимнастки квалифицировались с шестого и седьмого места соответственно - это повлияло на сетку и статус соперниц. Ковшова успешно прошла первый этап и вышла на грозную Софию Раффаэли из Италии. Это девушку когда-то называли вундеркиндом, сейчас она одна из сильнейших гимнасток мира, к тому же в нынешнем сезоне ее тренирует Амина Зарипова . Обе - и Арина, и София, были практически безошибочны в упражнении с обручем, но по совокупности факторов Раффаэли получила оценку чуть выше, чем Ковшова. Таким образом, Арина остановилась на стадии четвертьфинала.

Борисовой пока формат кросс-баттлов не покорился - она остановилась на стадии 1/8 финала, успев выступить только с мячом. Но проиграла не кому-нибудь, а гимнастке из Израиля Даниэле Муниц - именно она в итоге стала победительницей кросс-баттлов. Секрет Муниц - стабильность при достаточной сложности. Ей удалось ровно пройти все четыре вида и в финале опередить даже традиционно сильную украинку Таисию Онофрийчук. Третьей стала Раффаэли.

Круто сложился турнир для российских юниорок. Они господствовали в финалах отдельных видов, отдав только одну золотую медаль в упражнении с булавами грузинской гимнастке Ните Джамагидзе. К тому же Заикина и Савинова стали победительницами кросс-баттла в своей возрастной группе в команде - это не рейтинговый результат, но яркая строчка в резюме для международных стартов и приятные призовые.

Успешным получился Кубок Европы и для сборной России в групповых упражнениях в составе Алины Прощалыкиной, Алены Селиверстовой, Нелли Реуцкой, Златы Ремчуковой и Николь Андрончик. Девушки стали лучшими с комбинации обручей и булав, а также завоевали бронзу в кросс-баттлах среди групповичек вместе с Дарьей Мельник.

Полные результаты Кубка Европы в Баку

Сеньоры Cross-battle

1 Даниэла Муниц (Израиль)

2 Таисия Онофрийчку (Украина)

3 София Раффаэли (Италия)

Обруч

1 Таисия Онофрийчук (Украина)

2 Арина Ковшова (Россия/AIN2)

3 Дарья Веренич (Белоруссия/AIN1)

Мяч

1 Арина Ковшова(Россия/AIN2)

2 София Раффаэли (Италия)

3 Вера Туголукова (Кипр)

Булавы

1 Даниэла Муниц (Израиль)

2 Дарья Веренич (Белоруссия/AIN1)

3 София Раффаэли (Италия)

Лента

1 Мария Борисова (Россия/AIN2)

2 Таисия Онофрийчук (Украина)

3 Тара Драгаш (Италия)

Сеньоры группы Cross-battle

1 Болгария

2 Израиль

3 Россия/AIN2/ Небесная грация

5 мячей

1 Израиль

2 Белоруссия (AIN1)

3 Италия

Обручи/булавы

1 Россия/AIN2/ Небесная грация

2 Белоруссия (AIN2)

3 Украина

Юниоры командный Cross-battle

1 Россия/AIN2 (Яна Заикина, Ксения Савинова)

2 Болгария (Деа Эмилова, Александра Петрова, Сияна Алекова)

3 Израиль (Алиса Розенберг, Ребекка Миллер)

Обруч

1 Ксения Савинова (Россия/AIN2)

2 Патрициа Станцю (Румыния)

3 София Куликова (Украина)

Мяч

1 Ксения Савинова (Россия/AIN2)

2 Александра Петрова (Болгария)

3 Сабина Кагирова (Узбекистан)

Булавы

1 Нита Джамагидзе (Грузия)

2 Яна Заикина (Россия/AIN2)

3 София Краинская (Украина)

Лента

1 Яна Заикина (Россия/AIN2)

2 Деа Эмилова (Болгария)