"Сигнал Путину". В ФРГ выступили с радикальным призывом после решения США

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Отказ США размещать дальнобойные ракеты в Германии должен подтолкнуть Европу к созданию альтернативы американским ракетам Tomahawk при участии Киева, заявил депутат бундестага Родерих Кизеветтер.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Москва будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.