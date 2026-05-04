Рейтинг@Mail.ru
"Сигнал Путину". В ФРГ выступили с радикальным призывом после решения США - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 04.05.2026
"Сигнал Путину". В ФРГ выступили с радикальным призывом после решения США

Депутат бундестага Кизеветтер призвал создать аналог Tomahawk вместе с Киевом

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins IIIЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что отказ США размещать дальнобойные ракеты в Германии должен подтолкнуть Европу к созданию альтернативы американским ракетам Tomahawk.
  • По мнению политика, такие ракеты Европа могла бы разработать вместе с Украиной.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Отказ США размещать дальнобойные ракеты в Германии должен подтолкнуть Европу к созданию альтернативы американским ракетам Tomahawk при участии Киева, заявил депутат бундестага Родерих Кизеветтер.
"Мы могли бы разработать такие ракеты вместе с Украиной", — приводит его слова портал WEB.de.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
В Германии увидели в решении Трампа сигнал для Путина
Вчера, 02:00
По мнению политика, решение США является более серьезным вызовом, чем объявленное сокращение американского контингента на пять тысяч человек, и посылает неправильный сигнал президенту России Владимиру Путину.
Накануне издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник в Пентагоне, что Вашингтон в рамках планируемого сокращения присутствия войск США в Германии пересмотрит решение о размещении своего батальона с дальнобойным оружием в этой стране.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Каллас рассказала о реакции ЕС на решение США о выводе войск из Германии
Вчера, 10:20
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии более чем на пять тысяч человек. Этому решению предшествовала критика Трампа в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану.
В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящееся в Европе оружие. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Москва будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
"Это произойдет": в Германии забили тревогу из-за страха перед Россией
3 мая, 21:54
 
В миреГерманияСШАРоссияФридрих МерцДональд ТрампМинистерство обороны СШАВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала