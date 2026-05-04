В Германии увидели в решении Трампа сигнал для Путина

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп послал сигнал российскому лидеру Владимиру Путину, пересмотрев решение о размещении батальона с дальнобойным оружием в Германии, такое мнение высказал немецкий политолог Карло Масала в беседе с газетой Financial Times.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии более чем на пять тысяч человек. Этому решению предшествовала критика Трампа в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану.
В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящееся в Европе оружие. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.