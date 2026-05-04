Мошкович получил материалы по иску ГП за два часа до заседания
11:10 04.05.2026 (обновлено: 14:17 04.05.2026)
Мошкович получил материалы по иску ГП за два часа до заседания

© РИА Новости / Станислав Красильников
Вадим Мошкович в Мещанском суде Москвы
Вадим Мошкович в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
  • Основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору Максиму Басову передали материалы по иску Генпрокуратуры об изъятии активов в СИЗО 4 мая.
  • Материалы были переданы за два часа до начала заседания в Хамовническом суде Москвы.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору Максиму Басову передали в СИЗО материалы по иску Генпрокуратуры об изъятии активов за два часа до начала заседания в Хамовническом суде Москвы, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Кравченко.
"Прокурор в процессе заявил, что Басову и Мошковичу доставили материалы в СИЗО 4 мая в 8 утра, за два часа до начала заседания по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества, мы настаиваем на участии Басова, суд отказал", - сказал собеседник агентства.
В понедельник по иску в закрытом режиме прошла беседа.
