Мошкович получил материалы по иску ГП за два часа до заседания

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору Максиму Басову передали в СИЗО материалы по иску Генпрокуратуры об изъятии активов за два часа до начала заседания в Хамовническом суде Москвы, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Кравченко.
"Прокурор в процессе заявил, что Басову и Мошковичу доставили материалы в СИЗО 4 мая в 8 утра, за два часа до начала заседания по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества, мы настаиваем на участии Басова, суд отказал", - сказал собеседник агентства.
В понедельник по иску в закрытом режиме прошла беседа.