Мошкович получил материалы по иску ГП за два часа до заседания

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору Максиму Басову передали в СИЗО материалы по иску Генпрокуратуры об изъятии активов за два часа до начала заседания в Хамовническом суде Москвы, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Кравченко.