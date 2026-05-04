Генпрокуратура потребовала изъять у основателя "Русагро" акции компании

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Генпрокуратура в рамках антикоррупционного иска требует изъять у основателя "Русагро" Вадима Мошковича акции компании в доход государства, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы.

"В Хамовническом районном суде города Москвы 4 мая 2026 года проведена подготовка дела к судебному разбирательству по антикоррупционному иску в отношении Мошковича Вадима Николаевича, его доверенных лиц и аффилированных с ним организаций об обращении в доход государства имущества, включающего: денежные средства, акции ПАО "Группа "Русагро", доли в уставных капиталах принадлежащих ответчикам или аффилированных с ними организаций, объекты недвижимого имущества, транспортные средства", - сообщили в суде.

Основное слушание по существу назначено на 5 мая в 10.00 мск.