Генпрокуратура потребовала изъять у основателя "Русагро" акции компании

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Генпрокуратура в рамках антикоррупционного иска требует изъять у основателя "Русагро" Вадима Мошковича акции компании в доход государства, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы.
В понедельник по иску прошла беседа в закрытом режиме.
"В Хамовническом районном суде города Москвы 4 мая 2026 года проведена подготовка дела к судебному разбирательству по антикоррупционному иску в отношении Мошковича Вадима Николаевича, его доверенных лиц и аффилированных с ним организаций об обращении в доход государства имущества, включающего: денежные средства, акции ПАО "Группа "Русагро", доли в уставных капиталах принадлежащих ответчикам или аффилированных с ними организаций, объекты недвижимого имущества, транспортные средства", - сообщили в суде.
Основное слушание по существу назначено на 5 мая в 10.00 мск.
Вместе с Мошковичем и Басовым ответчиками проходят супруга Мошковича Наталья Быковская, бывший руководитель агрохолдинга "Разгуляй" Сергей Трибунский, Юлия Трибунская и еще одно физлицо, а также две компании: ООО "Финансовый ресурс" и ООО Производственно-коммерческая компания "Профит".
