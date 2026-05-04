"Газпром" из-за холодов обновил апрельский рекорд поставок газа россиянам

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Газпром" в апреле поставил россиянам рекордные для этого месяца 31,3 миллиарда кубометров газа на фоне холодной погоды, сообщила компания.
В компании уточнили, что с 19 по 30 апреля поставки газа находились на самых высоких для этих суток уровнях. Предыдущий рекорд для апреля был зафиксирован в 2025 году и составлял 30,5 миллиарда кубометров.