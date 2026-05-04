Стоматолог раскрыла главный вред газировки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Газированные напитки наносят зубам больше вреда, чем обычный сахар, разрушая эмаль.
- Регулярное употребление газированных напитков приводит к истончению эмали, повышенной чувствительности и ускоренному развитию кариеса.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Газированные напитки наносят зубам больше вреда, чем обычный сахар, разрушая эмаль, рассказала РИА Новости стоматолог Мариам Кикалеишвили.
"Газировка разрушает эмаль быстрее, чем сахар. Это связано не только с сахаром в составе, но и с кислотами, которые буквально разъедают поверхность зуба", - отметила специалист.
По ее словам, регулярное употребление газированных напитков приводит к истончению эмали, повышенной чувствительности и ускоренному развитию кариеса. Особенно уязвимы дети и подростки, у которых эмаль еще не полностью сформирована.