Стоматолог раскрыла главный вред газировки - РИА Новости, 04.05.2026
00:33 04.05.2026
Стоматолог раскрыла главный вред газировки

Производство сахаросодержащих напитков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газированные напитки наносят зубам больше вреда, чем обычный сахар, разрушая эмаль.
  • Регулярное употребление газированных напитков приводит к истончению эмали, повышенной чувствительности и ускоренному развитию кариеса.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Газированные напитки наносят зубам больше вреда, чем обычный сахар, разрушая эмаль, рассказала РИА Новости стоматолог Мариам Кикалеишвили.
"Газировка разрушает эмаль быстрее, чем сахар. Это связано не только с сахаром в составе, но и с кислотами, которые буквально разъедают поверхность зуба", - отметила специалист.
По ее словам, регулярное употребление газированных напитков приводит к истончению эмали, повышенной чувствительности и ускоренному развитию кариеса. Особенно уязвимы дети и подростки, у которых эмаль еще не полностью сформирована.
