Гарбузов: производство мединструментов и оборудования выросло на 7,2%

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Производство медицинских инструментов и оборудования увеличилось в Москве на 7,2% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Ранее столичный градоначальник Москвы Сергей Собянин рассказал, что московские промкомпании, которые работают в различных сферах, вносят большой вклад в решение задачи по обеспечению технологического суверенитета России.

"В столице работает более 300 компаний фармацевтической и медицинской отраслей, на которых трудятся около 30 тысяч человек. При поддержке города они модернизируют мощности и расширяют ассортимент, пополняя его современной отечественной продукцией. Так, в 2025 году производство медицинских инструментов и оборудования в Москве увеличилось на 7,2% по сравнению с 2024-м", — приводит слова Гарбузова пресс-служба московского ДИПП.

Среди изделий, выпускаемых в столице – бионические протезы, рентгенодиагностическое оборудование, средства первой и скорой медицинской помощи, а также многое другое, отметили в пресс-службе.

Также московские компании создают специальные программно-аппаратные комплексы цифрового контроля, их используют в лечебных учреждениях . Например, предприятие "Хаасс", резидент технопарка "Мосмедпарк", выводит на рынок новый продукт для мониторинга инженерной инфраструктуры в медучреждениях.

Программное обеспечение берет данные со всех локальных устройств медицинского снабжения газа в здании – от источников до конечных точек потребления – в единый цифровой контур. Система автоматически сообщает ответственным лицам о случившихся инцидентах.

Предприятие продолжает работу над развитием решения и его масштабированием. Одно из направлений — мониторинг сетей медицинских газов не только одного, а сразу нескольких учреждений, а в будущем — создание единой системы диспетчеризации.

Каждый год в Москве начинают работу порядка 150 технологичных предприятий. На данный момент в городе действует около 4,6 тысячи промкомпаний, на которых трудоустроены свыше 755 тысяч человек. Для производителей доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, среди которых компенсация процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и другие.