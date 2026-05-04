Пономарев верит Заболотному, что тот случайно принял не те лекарства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что в годы его карьеры спортсмены даже не знали о существовании допинга, тогда как современным футболистам необходимо проявлять предельную осторожность, чтобы не попасть в ситуацию, как та, в которой оказался нападающий "Спартака" Антон Заболотный.
"Спартак" 3 мая объявил, что Заболотный сдал положительную допинг-пробу. В этот же день 34-летний экс-форвард сборной России заявил, что намерен доказать свою невиновность. Нападающий сможет доиграть сезон без ограничений, дальнейший порядок действий со стороны игрока регламентирован общероссийскими антидопинговыми правилами.
"Я верю, что он случайно мог принять не те лекарства. Но эти лекарства не должны были у него оказаться. Просто не должны. Так что здесь тоже надо разбираться грамотно, более внимательно относиться к препаратам. Очень четкий, ясный разбор нужен: что, как и почему, какие лекарства у него оказались", - сказал Пономарев.
"Вот на чемпионате мира в 66-м году нам Белаковский, врач, выдавал каждому таблетки — снотворные. Я думал: зачем мне их принимать? Я и так хорошо сплю. И выбрасывал их. Вот и все. Может, кто нервничал перед чемпионатами. Я не нервничал, поэтому выбрасывал. А тогда к этому не так много внимания было. Не знали, что это такое - допинг-контроль. Вообще не думали об этом", - отметил Пономарев.