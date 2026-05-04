Пономарев верит Заболотному, что тот случайно принял не те лекарства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что в годы его карьеры спортсмены даже не знали о существовании допинга, тогда как современным футболистам необходимо проявлять предельную осторожность, чтобы не попасть в ситуацию, как та, в которой оказался нападающий "Спартака" Антон Заболотный.

"Вот на чемпионате мира в 66-м году нам Белаковский, врач, выдавал каждому таблетки — снотворные. Я думал: зачем мне их принимать? Я и так хорошо сплю. И выбрасывал их. Вот и все. Может, кто нервничал перед чемпионатами. Я не нервничал, поэтому выбрасывал. А тогда к этому не так много внимания было. Не знали, что это такое - допинг-контроль. Вообще не думали об этом", - отметил Пономарев.