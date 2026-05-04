Защитник "Реала" получил пятую травму в сезоне - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
17:44 04.05.2026 (обновлено: 17:46 04.05.2026)
Защитник "Реала" получил пятую травму в сезоне

Защитник "Реала" Менди пропустит до пяти месяцев из-за травмы бедра

© пресс-служба клуба "Реал Мадрид"Защитник "Реала" Ферлан Менди в матче с "Шахтером"
Защитник Реала Ферлан Менди в матче с Шахтером - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© пресс-служба клуба "Реал Мадрид"
Защитник "Реала" Ферлан Менди в матче с "Шахтером". Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Французский защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди получил повреждение сухожилия прямой мышцы бедра правой ноги, сообщается в медицинском отчете на сайте футбольного клуба.
В воскресенье Менди травмировался по ходу первого тайма выездного матча 34-го тура тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (2:0). На 11-й минуте защитник упал на газон, после чего был заменен и покинул поле вместе с врачами.
Для Менди травма стала пятой в сезоне. По данным издания Marca, "Реал" и защитник оценят возможность проведения операции, игрок может пропустить до пяти месяцев.
Менди 30 лет. В текущем сезоне француз принял участие в девяти матчах.
