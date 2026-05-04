Франция не будет участвовать в операции США в Ормузском проливе

ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Франция не будет принимать участие в операции США по выводу судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе, которая начнется в понедельник утром (по времени Ближнего Востока). Как сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM), военная поддержка США в рамках этой операции в Ормузском проливе будет включать эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.
"Мы не будем участвовать ни в каких силовых операциях в условиях, которые, по моему мнению, не представляются ясными", - заявил французский лидер на саммите Европейского политического сообщества.
При этом французский лидер призвал к согласованному Ираном и США открытию Ормузского пролива. По словам Макрона, только согласованная позиция Тегерана и Вашингтона позволит обеспечить устойчивое возобновление трафика судов в проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.