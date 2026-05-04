Франция не будет участвовать в операции США в Ормузском проливе

ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Франция не будет принимать участие в операции США по выводу судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы не будем участвовать ни в каких силовых операциях в условиях, которые, по моему мнению, не представляются ясными", - заявил французский лидер на саммите Европейского политического сообщества.