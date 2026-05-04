Рейтинг@Mail.ru
Франция не будет участвовать в операции США в Ормузском проливе - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 04.05.2026
Франция не будет участвовать в операции США в Ормузском проливе

Макрон: Франция не будет участвовать в операции США по выводу судов в Ормузе

© REUTERS / StringerКорабли и лодки в Ормузском проливе
Корабли и лодки в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© REUTERS / Stringer
Корабли и лодки в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франция не будет участвовать в операции США по выводу судов из Ормузского пролива.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к согласованному Ираном и США открытию Ормузского пролива.
  • По словам Макрона, только согласованная позиция Тегерана и Вашингтона позволит обеспечить устойчивое возобновление трафика судов в проливе.
ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Франция не будет принимать участие в операции США по выводу судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе, которая начнется в понедельник утром (по времени Ближнего Востока). Как сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM), военная поддержка США в рамках этой операции в Ормузском проливе будет включать эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.
"Мы не будем участвовать ни в каких силовых операциях в условиях, которые, по моему мнению, не представляются ясными", - заявил французский лидер на саммите Европейского политического сообщества.
При этом французский лидер призвал к согласованному Ираном и США открытию Ормузского пролива. По словам Макрона, только согласованная позиция Тегерана и Вашингтона позволит обеспечить устойчивое возобновление трафика судов в проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Макрон объяснил, почему приехал в Армению без жены
Вчера, 21:56
 
В миреСШАОрмузский проливФранцияЭммануэль МакронДональд ТрампВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала