"Россия ответит". Выходка Украины с БПЛА вызвала панику в Финляндии

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Использование украинцами воздушного пространства Финляндии может привести к ответу России, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Еще один украинский дрон упал на территории Финляндии. <…> В результате этой политики (военная поддержка Украины — прим.ред.) страна не становится более безопасной; напротив, риск того, что Россия со временем ответит, только возрастает", — написал он в социальной сети X.
Накануне финский премьер-министр Петтери Орпо после очередного инцидента с залетевшим в страну беспилотником заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства.