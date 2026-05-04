11:21 04.05.2026
Финский политик прокомментировал поставки оружия Украине

Мема: Финляндия становится стороной конфликта, поставляя оружие Украине

© AP Photo / Markus Schreiber — Флаг Финляндии на здании в Хельсинки
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема заявил, что поставки оружия Украине делают Финляндию активной стороной конфликта.
  • Он назвал опасным пониманием текущей ситуации мнение большинства финских политиков о том, что можно продолжать текущую политику без угрозы безопасности Финляндии.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Финляндия, предоставляя оружие Украине, становится активной стороной конфликта на Украине, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя очередной инцидент с украинскими дронами в Финляндии.
Финское минобороны заявило в воскресенье об обнаружении неопознанного беспилотника в воздушном пространстве страны неподалеку от границы с Россией. Премьер страны Петтери Орпо позднее заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения границ.
"Это катастрофическая политика для Финляндии, которая платит Украине за оружие, а это оружие ставит под угрозу безопасность самой Финляндии… Финляндия постепенно становится активной стороной конфликта на Украине", - написал политик в соцсети X.
Мема добавил, что большинство финских политических деятелей считают, что такую политику можно продолжать, не ставя под угрозу безопасность Финляндии, и назвал это "очень опасным пониманием текущей ситуации".
