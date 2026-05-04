Финский политик прокомментировал поставки оружия Украине

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Финляндия, предоставляя оружие Украине, становится активной стороной конфликта на Украине, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя очередной инцидент с украинскими дронами в Финляндии.
Финское минобороны заявило в воскресенье об обнаружении неопознанного беспилотника в воздушном пространстве страны неподалеку от границы с Россией. Премьер страны Петтери Орпо позднее заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения границ.
Мема добавил, что большинство финских политических деятелей считают, что такую политику можно продолжать, не ставя под угрозу безопасность Финляндии, и назвал это "очень опасным пониманием текущей ситуации".