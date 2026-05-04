07:23 04.05.2026
В Финляндии предупредили о новых вторжениях БПЛА

Депутат Лимнел: Финляндия ожидает новые вторжения иностранных БПЛА

Финский флаг в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Финляндия ожидает новые инциденты с нарушением воздушного пространства БПЛА, заявил депутат от Национальной коалиционной партии Ярно Лимнела в социальной сети X.
"Если атаки продолжатся и их количество останется высоким, мы неизбежно увидим больше подобных инцидентов и в Финляндии", — написал он.
Вчера премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после очередного инцидента с залетевшим в страну беспилотником заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства.
Об обнаружении неопознанного БПЛА финское министерство обороны заявило в ранее в воскресенье. Его нашли неподалеку от границы с Россией.
С конца марта местные власти неоднократно сообщали о нарушении воздушного пространства украинскими дронами. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что их использовали для ударов по России. Он предупреждал о праве Москвы на самооборону, если Хельсинки сознательно предоставил Киеву такую возможность.
Кроме того, аппараты залетали на территорию Эстонии, Латвии и Литвы. Москва сделала им специальное предупреждение из-за решения открыть небо. При этом Таллин отрицает, что давал такое разрешение.
