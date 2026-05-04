Рейтинг@Mail.ru
Финляндия и Эстония потребовали от Украины исключить инциденты с БПЛА - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 04.05.2026 (обновлено: 18:52 04.05.2026)
Финляндия и Эстония потребовали от Украины исключить инциденты с БПЛА

Финляндия и Эстония требуют от Киева исключить попадание дронов на их территорию

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные перед запуском БПЛА Poseidon H10
Украинские военные перед запуском БПЛА Poseidon H10 - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные перед запуском БПЛА Poseidon H10. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Финляндии заявил, что пролет украинских дронов над страной категорически запрещен.
  • Он потребовал от Киева предотвратить их попадание на финскую территорию.
  • С похожим посланием обратился премьер Эстонии, говоря об обнаруженных обломках беспилотников.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Финляндия и Эстония потребовали от киевского режима предотвратить попадание БПЛА и их обломков в пределы своих границ.
"Использование нашего воздушного пространства для подобных задач полностью запрещено. Категорически запрещено. Мы очень четко заявили украинскому правительству, что даже эти заблудившиеся дроны неприемлемы", — заявил финский министр обороны Антти Хяккянен.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
"Россия ответит". Выходка Украины с БПЛА вызвала панику в Финляндии
Вчера, 11:24
Он потребовал от Киева исключить такие инциденты в будущем. С аналогичным заявлением выступил и премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
"Наше требование или послание очень простое: обломки в результате боевых действий не должны проникать в наше воздушное пространство", — сказал он в интервью агентству Bloomberg.
Накануне финское Минобороны заявило об обнаружении беспилотника в небе недалеко от границы с Россией. Погранохрана позднее уточнила, что было два дрона. После этого премьер Петтери Орпо лично заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения финских границ.
С конца марта местные власти неоднократно сообщали о таких случаях. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявлял, что аппараты использовали для ударов по России. Он предупреждал о праве Москвы на самооборону, если Хельсинки сознательно предоставил Киеву такую возможность.
Помимо Финляндии и Эстонии, дроны также залетали на территорию Латвии и Литвы. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение из-за решения открыть небо. Официальные лица в Таллине отрицали, что давали такое разрешение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Киев против Эстонии: Зеленский грозит войной Прибалтике
23 апреля, 08:00
 
В миреФинляндияУкраинаРоссияПеттери ОрпоВладимир ЗеленскийЭстонияМинобороны ФинляндииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала