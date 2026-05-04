Финляндия и Эстония потребовали от Украины исключить инциденты с БПЛА

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Финляндия и Эстония потребовали от киевского режима предотвратить попадание БПЛА и их обломков в пределы своих границ.
"Использование нашего воздушного пространства для подобных задач полностью запрещено. Категорически запрещено. Мы очень четко заявили украинскому правительству, что даже эти заблудившиеся дроны неприемлемы", — заявил финский министр обороны Антти Хяккянен.
Он потребовал от Киева исключить такие инциденты в будущем. С аналогичным заявлением выступил и премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
"Наше требование или послание очень простое: обломки в результате боевых действий не должны проникать в наше воздушное пространство", — сказал он в интервью агентству Bloomberg.
Накануне финское Минобороны заявило об обнаружении беспилотника в небе недалеко от границы с Россией. Погранохрана позднее уточнила, что было два дрона. После этого премьер Петтери Орпо лично заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения финских границ.
С конца марта местные власти неоднократно сообщали о таких случаях. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявлял, что аппараты использовали для ударов по России. Он предупреждал о праве Москвы на самооборону, если Хельсинки сознательно предоставил Киеву такую возможность.
