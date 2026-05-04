Названа причина смерти Валерия Филонова из "Бандитского Петербурга"

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Причиной смерти актера, известного по роли в сериале "Бандитский Петербург", Валерия Филонова стало онкологическое заболевание, сообщили РИА Новости в его окружении.

"У него была онкология", - сказал собеседник агентства.

В кино он дебютировал в 1973 году в фильме "Цемент". Известен по ролям в фильмах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Питер-Москва", "Салют-7" и других.