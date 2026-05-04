Названа причина смерти Валерия Филонова из "Бандитского Петербурга"

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Причиной смерти актера, известного по роли в сериале "Бандитский Петербург", Валерия Филонова стало онкологическое заболевание, сообщили РИА Новости в его окружении.
Филонов скончался в возрасте 86 лет.
"У него была онкология", - сказал собеседник агентства.
Филонов родился в 1940 году. Свой творческий путь он начал как театральный актер, в конце 1990-х годов попробовал себя в качестве режиссера. Филонов поставил спектакль "Эти свободные бабочки", которые показывали на сцене театра "Приют комедианта" в Санкт-Петербурге более 600 раз.
В кино он дебютировал в 1973 году в фильме "Цемент". Известен по ролям в фильмах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Питер-Москва", "Салют-7" и других.
Вчера, 16:23