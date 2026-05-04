Рейтинг@Mail.ru
Названа причина смерти Валерия Филонова из "Бандитского Петербурга" - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:03 04.05.2026
Названа причина смерти Валерия Филонова из "Бандитского Петербурга"

РИА Новости: у актера Валерия Филонова было онкологическое заболевание

© НТВ (2014)Валерий Филонов
Валерий Филонов - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© НТВ (2014)
Валерий Филонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Причиной смерти актера, известного по роли в сериале "Бандитский Петербург", Валерия Филонова стало онкологическое заболевание, сообщили РИА Новости в его окружении.
Филонов скончался в возрасте 86 лет.
«
"У него была онкология", - сказал собеседник агентства.
Филонов родился в 1940 году. Свой творческий путь он начал как театральный актер, в конце 1990-х годов попробовал себя в качестве режиссера. Филонов поставил спектакль "Эти свободные бабочки", которые показывали на сцене театра "Приют комедианта" в Санкт-Петербурге более 600 раз.
В кино он дебютировал в 1973 году в фильме "Цемент". Известен по ролям в фильмах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Питер-Москва", "Салют-7" и других.
Валерий Филонов в сериале Чужой район-3 - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Умер актер из сериала "Бандитский Петербург"
Вчера, 16:23
 
КультураСанкт-ПетербургПриют комедиантаВалерий Филонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала