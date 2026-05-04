Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из сериала "Бандитский Петербург" - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:23 04.05.2026 (обновлено: 16:25 04.05.2026)
Умер актер из сериала "Бандитский Петербург"

Актер из "Бандитского Петербурга" Валерий Филонов умер во время операции

© НТВ (2014)Валерий Филонов в сериале "Чужой район-3"
Валерий Филонов в сериале Чужой район-3 - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© НТВ (2014)
Валерий Филонов в сериале "Чужой район-3". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актер театра и кино Валерий Филонов умер в возрасте 86 лет.
  • Филонов скончался 3 мая в больнице во время операции после продолжительной болезни.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Актер театра и кино Валерий Филонов умер в возрасте 86 лет, сообщил его коллега Леонид Максимов в соцсети "ВКонтакте".
"Сегодня не стало Валерия Вальтеровича Филонова… Мой крестный "театральный папа", — говорится в публикации.
Филонов скончался 3 мая.
Как рассказали aif.ru в окружении актера, он умер в больнице во время операции после продолжительной болезни. Отмечается, что у Филонова не выдержало сердце.
Валерий Филонов родился 27 февраля 1940 года. Вырос в Ленинграде, где в 1957 году окончил школу. В 1973 году дебютировал в кино, снявшись в роли рабочего в фильме "Цемент".
На счету актера более 60 ролей в фильмах и сериалах. Среди наиболее популярных проектов — "Мой друг Иван Лапшин", "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности", "Убойная сила", "Бандитский Петербург", "Опера" и "Морские дьяволы".
 
КультураЛенинградРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала