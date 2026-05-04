Умер актер из сериала "Бандитский Петербург"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Актер театра и кино Валерий Филонов умер в возрасте 86 лет, сообщил его коллега Леонид Максимов в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня не стало Валерия Вальтеровича Филонова… Мой крестный "театральный папа", — говорится в публикации.

Как рассказали aif.ru в окружении актера, он умер в больнице во время операции после продолжительной болезни. Отмечается, что у Филонова не выдержало сердце.

Валерий Филонов родился 27 февраля 1940 года. Вырос в Ленинграде , где в 1957 году окончил школу. В 1973 году дебютировал в кино, снявшись в роли рабочего в фильме "Цемент".