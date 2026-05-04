Медаль положила на гроб. Мужество этой фигуристки потрясло весь мир

Она готовилась к самому важному событию в жизни - домашней Олимпиаде. Но перед выходом на лед случилась трагедия. РИА Новости Спорт рассказывает о драме одной из сильнейших фигуристок "нулевых".

Мгновенная смерть

Тереза Рошетт не мечтала вырастить великую чемпионку — она просто воспитывала дочь как умела. А в Рождество привела двухлетнюю Джоанни на открытый каток. "Мама переобула меня, ласково подтолкнула ко льду и сказала: "Иди! У тебя получится".

Так началась история первой и пока единственной канадской фигуристки, которая смогла выиграть национальное первенство на всех трех уровнях — детском, юношеском и взрослом.

Тереза работала в доме престарелых, ее муж Норман занимался строительством. Семья не могла похвастаться большим достатком, но все свободные деньги уходили на спортивную подготовку дочери. Летние дни, время каникул и отпуска, они почти никогда не проводили вместе, ведь Джоанни пропадала на сборах.

"Это было очень большой жертвой, - вспоминала Тереза. - Потому что она была единственным ребенком. Я очень скучала по ней, и эти годы ушли навсегда. У нас не было больше семейных отпусков, потому что Джоанни должна была участвовать в летних лагерях", — говорила Тереза в интервью. Еще она наставляла дочь углубленно изучать английский, чтобы чувствовать себя как дома на любых соревнованиях – в их родном Квебеке преобладает франкоязычное население.

© РИА Новости / Владимир Баранов Призеры XXI зимних Олимпийских игр в фигурном катании у женщин. Жанни Рошетт (Канада, бронза)

От матери юная фигуристка впитала и понимание, что все усилия измеряются прогрессом, но не медалями, а самое главное по жизни — получать удовольствие от процесса. У Джоанни сохранились прекрасные отношения с мамой, она была ее самым близким другом.

Она шесть раз становилась чемпионкой Канады, а на предолимпийском чемпионате мира в Лос-Анджелесе взяла серебро чемпионата мира. Тогда равных не было Ким Ен А из Южной Кореи. Джоанни удалось обыграть и знаменитую японку Мао Асаду , и ее соотечественницу Мики Андо , которая первой в истории женского одиночного исполнила четверной прыжок – сальхов.

Успеха Джоанни на Олимпиаде ждала вся Канада. Но за три дня до короткой программы Тереза Рошетт умерла. 55-летнюю женщину сразил обширный сердечный приступ.

Зарыдала после проката

Джоанни с трудом нашла силы, чтобы перестать рыдать, сделать прическу и макияж и выйти на тренировку. Ванкувер, Канада, Олимпийские игры — кульминация ее карьеры, а мама не сможет этого увидеть.

"К такому невозможно подготовиться. Я видела фигуристов, которые возвращались на лед через неделю (после трагедии в семье), и удивлялась, как они вообще могут продолжать выступать. Когда такое происходит с тобой, ты обретаешь силу, и я не знаю, откуда она берется. Наверное, мы, спортсмены, устроены именно так", - вспоминала Джоанни.

Ради мамы она вышла на лед и разделила боль со всем миром — комментаторы на всех языках, во все страны, где люди смотрели Олимпийские игры, несли скорбную весть о Терезе.

© AP Photo / AP Photo/Mark Baker Призеры Олимпийских игр 2010 года в женском фигурном катании: Мао Асада (Япония) - серебряная медаль, Ким Ю На (Южная Корея) - золотая медаль, Джоанни Рошетт (Канада) - бронзовая медаль (слева направо)

После танго "Кумпарсита" в короткой программе она прошептала: "Это для тебя, мама". А в ожидании оценок плакала. По итогам произвольной программы Рошетт завоевала бронзовую медаль, уступив лишь великим Ким Ен А и Асаде. В СМИ писали, что во время заупокойной службы на похоронах Рошетт на мгновение положила свою бронзовую медаль на гроб.

Уже после Олимпиады Джоанни взяла паузу в карьере, чтобы прийти в себя и собраться с мыслями. А после окончательного ухода из спорта поступила в медицинский университет. Она изучала хирургию, педиатрию, психиатрию, но приоритет отдала тому, что принесло ей большую беду.