Пара фигуристов Ковязина/Мохов распалась

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Спортивная пара фигуристов Зоя Ковязина/Артемий Мохов распалась, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
Причины такого решения не называются. Кроме того, на данный момент неизвестно, с кем продолжат карьеру партнеры.
Ковязиной 15 лет, Мохову - 20. В минувшем сезоне фигуристы выиграли оба этапа юниорского Гран-при России, стали вторыми в финале серии и 11-ми на первенстве страны среди юниоров. Спортсмены тренируются в команде Этери Тутберидзе.
