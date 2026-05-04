12:08 04.05.2026
В Эстонии стартовали крупнейшие военные учения

В Эстонии начались учения "Весенний шторм" с участием 16 стран, включая Украину

© РИА Новости / Сергей Степанов
Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учений "Весенний шторм". Архивное фото
  • В Эстонии стартовали крупнейшие ежегодные учения «Весенний шторм», которые продлятся с 4 мая по 1 июня.
  • В учениях «Весенний шторм» будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих из Эстонии и 15 стран-союзников, включая Украину.
  • Часть учений пройдет на северо-востоке Латвии, что позволит укрепить военное сотрудничество между странами и отработать операции в приграничных районах.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Крупнейшие ежегодные учения сил обороны Эстонии "Весенний шторм" стартовали в понедельник и продлятся почти месяц, в них будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих из Эстонии и 15 стран-союзников, включая Украину, сообщается на сайте министерства обороны республики.
"Весенний шторм" - это крупнейшие ежегодные учения сил обороны Эстонии, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО.
"Учения "Весенний шторм 2026" пройдут с 4 мая по 1 июня ... Целью ... является отработка планирования и введения оборонительных операций в сотрудничестве между эстонскими военнослужащими и союзниками в условиях, имитирующих войну с применением обычных видов вооружения", - говорится в сообщении.
Согласно официальной информации министерства обороны Эстонии, учения разделены на несколько этапов. В качестве вводного этапа пройдут командно-штабные учения эстонской дивизии, затем состояться учения подразделений по всей Эстонии, за которыми последуют учебные боевые действия. На заключительном этапе назначенные подразделения проведут учения с боевой стрельбой на центральном полигоне Сил обороны Эстонии. В ходе масштабных учений будет активно применяться тяжелая техника и авиация, а также имитационные средства, включая холостые патроны, учебные гранаты и сигнальные ракеты. Местных жителей, по данным министерства, предупредили о возможном шуме и движении военных колонн.
Военные учения пройдут, как в южной части Эстонии, так и на северо-востоке Латвии. Как отмечает министерство обороны Эстонии, проведение части учений в Латвии позволит укрепить военное сотрудничество между странами и отработать операции в приграничных районах. В учениях, проводимых на территории Латвии, так же примут участие подразделения из Эстонии, Франции, Латвии и Великобритании.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
