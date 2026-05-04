СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Беженцам с Украины отвели в странах Европы роль рабов, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Это несчастные люди. Это их плата за народное предательство своей истории, своей страны, истоков. Теперь они — мигранты, которые всегда будут там на правах беженцев, рабов. Они выбрали себе такую участь", - сказал Константинов.
Ранее газета Times сообщала, что заместитель министра внутренних дел Ирландии Колм Брофи готовит план по выселению 16 тысяч украинских беженцев из государственного жилья, процесс выселения начнется в августе и займет около шести месяцев.