СМИ: ЕС и НАТО испытывают технологические трудности в уничтожении БПЛА

17:04 04.05.2026 (обновлено: 17:10 04.05.2026)
Блумберг: ЕС и НАТО испытывают технологические трудности в уничтожении БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Эстонии Кристен Михал признал, что страны ЕС и НАТО, граничащие с Россией и Украиной, испытывают технологические трудности в мониторинге и уничтожении низколетящих БПЛА.
  • Эстония планирует приобрести новую радиолокационную систему и уже располагает системами ПВО для борьбы с БПЛА.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Страны-члены Евросоюза и НАТО, граничащие с Россией и Украиной, испытывают "технологические трудности" в мониторинге и уничтожении низколетящих БПЛА, передает агентство Блумберг со ссылкой на премьер-министра Эстонии Кристена Михала.
"Михал признал наличие технологических трудностей, с которыми члены ЕС и НАТО, граничащие с Россией и Украиной, сталкиваются в вопросах мониторинга и уничтожения низколетящих военных дронов, которые пересекают их границы", - передает агентство.
Михал также заявил, что Эстония приобретет новую радиолокационную систему и уже располагает системами ПВО для борьбы с БПЛА.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России и предупредил о праве на самооборону.
