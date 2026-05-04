СМИ: ЕС рискует столкнуться с дефицитом поставок из-за кризиса вокруг Ирана

БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Евросоюз рискует в настоящий момент столкнуться с дефицитом поставок на фоне кризиса вокруг Ирана, сообщает портал Euractiv со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.
"Неопределенность все еще велика, но нам очевидно, что это (кризис на Ближнем Востоке - ред.) не закончится в ближайшее время", - приводит портал слова собеседника.
По словам чиновника, ЕС сейчас сталкивается с "ощутимым риском" недостаточных поставок. При этом он не уточнил, о каких именно поставках идет речь.
"В первые дни конфликта этого осознания не было. Но теперь оно есть. И это создает новую основу для этих дискуссий", - добавил собеседник издания, комментируя встречу глав минфинов стран еврозоны, которая запланирована сегодня в Брюсселе.
Вместе с тем он не выразил мнение, что вероятность каких-либо конкретных результатов встречи в вопросе решения кризиса поставок невелика.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
