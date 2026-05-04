Эксперт подсчитал траты на оплату электричества для холодильника - РИА Новости, 04.05.2026
01:08 04.05.2026
Эксперт подсчитал траты на оплату электричества для холодильника

Россияне тратят на оплату электричества для холодильника 1000-2000 рублей в год

© iStock.com / Siewwy84Девушка открывает холодильник
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В среднем россияне тратят на оплату электричества для работы холодильника от 1000 до 2000 рублей в год.
  • Годовые расходы на электричество для телевизора составляют от 825 до 1400 рублей.
  • Расчет годовых расходов на электроэнергию зависит от потребляемой мощности прибора и тарифа на электроэнергию в регионе.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россияне в среднем тратят на оплату электричества для работы холодильника 1000-2000 рублей в год, а на телевизор - 825-1400 рублей в год, подсчитал для РИА Новости эксперт НТИ по перспективным и новым источникам энергии Дмитрий Высокогорский.
"Холодильник потребляет 200-350 кВт.ч. Современные модели класса A++ (200-250 кВт.ч) стоят внизу диапазона, старые (350+) - вверху. Стоимость в год составляет от 1000 до 2000 рублей. Телевизор потребляет 150-250 кВт.ч, что равняется 825-1400 рублей в год. Здесь по аналогии с холодильником новые модели потребляют меньше", - рассказал эксперт.
Стиральная машина потребляет 250-400 кВт.ч, стоимость за год составляет около 1400-2000 рублей, но зависит от режима стирки. Ноутбук потребляет меньше стационарного компьютера, за год потребление выходит около 132 кВт.ч при условии, что на нем работают около 8-9 часов и еще пару часов смотрят кино. Тогда стоимость электричества для ноутбука в год будет от 700 до 1200 рублей.
Чайник является самым дешевым бытовым предметом, даже мощный за год потребляет около 100-150 кВт.ч, поскольку работает не круглосуточно, а несколько минут в день. В расчете на год это около 500 рублей.
Расчет годовых расходов на электроэнергию для бытовых приборов зависит от двух главных факторов: потребляемой мощности прибора и тарифа на электроэнергию в вашем регионе. В приведенных расчетах эксперт использовал средний по статистическим данным тариф по России - 5,5 рублей за кВт.ч.
