Рейтинг@Mail.ru
ЕК получила сигнал от Британии о желании поучаствовать в помощи для Украины - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 04.05.2026
ЕК получила сигнал от Британии о желании поучаствовать в помощи для Украины

ЕК подтвердила, что Британия хочет поучаствовать в помощи Украине на €90 млрд

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейской Комиссии в Брюсселе
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕК получила сигнал от Британии о желании поучаствовать в помощи для Украины на 90 миллиардов евро.
  • В ЕК заявили, что Лондон должен взять на себя обязательство внести справедливый вклад в покрытие расходов, связанных с займом.
БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Еврокомиссия получила сигнал Великобритании о желании поучаствовать в программе финансирования военных нужд Украины на 90 миллиардов евро, подтвердил в понедельник представитель ЕК Балаш Уйвари.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на канцелярию британского премьера Кира Стармера, что правительство Великобритании заявило о планах вступить в переговоры о присоединении к инициативе ЕС по предоставлению Украине кредита на 90 миллиардов евро.
"Мы наблюдаем четкий политический сигнал со стороны Великобритании о намерении присоединиться к пакету помощи Украине в размере 90 миллиардов евро. Очевидно, это лишь первый шаг. Далее предстоит перейти к конкретным переговорам, чтобы согласовать ряд различных вопросов", - сказал Уйвари в ходе брифинга в Брюсселе.
Чиновник уточнил, что Лондон должен, в частности, взять на себя обязательство "внести справедливый и соразмерный финансовый вклад" в покрытие расходов, связанных с займом (в 90 миллиардов евро - ред.).
"Этот вклад должен быть пропорционален объему (военных - ред.) контрактов, предоставленных компаниям, зарегистрированным в Великобритании", - отметил Уйвари.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Андрей Данко - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Вице-спикер парламента Словакии выступил против вступления Украины в ЕС
2 мая, 18:30
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВеликобританияКир СтармерАнтониу КоштаСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияЕвросоветЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала