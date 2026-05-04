Путин наградил мэра Горловки медалью "За храбрость" II степени
15:52 04.05.2026 (обновлено: 16:03 04.05.2026)
Путин наградил мэра Горловки медалью "За храбрость" II степени

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За храбрость" II степени мэра донецкой Горловки Ивана Приходько, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью "За храбрость" II степени... Приходько Ивана Сергеевича - главу администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.
