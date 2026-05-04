Что нельзя делать при высоком и низком давлении и как оказать помощь

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Скачки давления случаются у многих. Внезапное ухудшение самочувствия застает врасплох — и здесь важно действовать без паники. Но не всякая помощь хороша: некоторые привычные советы могут не облегчить, а только ухудшить состояние.

Как распознать высокое давление (гипертония)

Симптомы гипертонии, как правило, яркие и пугающие. Тонометр показывает от 140/90 и выше. Человек жалуется на давящую, пульсирующую боль в затылке, ощущение тяжести. Перед глазами появляется пелена, предметы двоятся. Дыхание становится затрудненным, появляется чувство нехватки воздуха. Лицо краснеет, человек испытывает беспричинную тревогу и возбуждение.

Кардиолог Михаил Гинзбург в беседе с РИА Новости отметил , что подъем давления может быть вызван физическими перегрузками или вредными привычками.

"Изменения цифр артериального давления в периоды его подъема могут быть обусловлены как характером артериальной гипертонии, так и нарушениями ведения здорового образа жизни, — говорит эксперт. — В частности, при физических перегрузках, длительном пребывании на солнце, злоупотреблении различными видами пищи, алкоголем и при курении".

Как распознать низкое давление (гипотония)

Низкое давление — не менее опасное состояние. Показания тонометра опускаются ниже 100/60 (у пожилых — ниже 105/65). Основные жалобы: резкая слабость, разбитость, ноги "ватные", хочется лечь. Голова кружится, особенно при попытке встать или резко повернуться, в глазах темнеет, в ушах шумит.

Человек становится сонливым, заторможенным, его трудно растормошить. В отличие от гипертонии лицо при гипотонии бледнеет, покрывается холодным потом.

"При внезапном падении давления ниже нормы идет нарушение питания организма. В первую очередь страдает головной мозг, из-за чего человек может упасть в обморок. Потом идет нарушение работы сердца, почек и печени", — предупреждает кардиолог Заур Шугушев.

Первая помощь при высоком давлении

При резком скачке давления вверх первое и самое важное — не паниковать. Человека нужно удобно усадить или уложить в постели так, чтобы голова и плечи оказались приподняты. Ноги при этом лучше опустить вниз или слегка согнуть в коленях.

Затем следует обеспечить приток свежего воздуха: открыть окно или форточку, расстегнуть тугой воротник, ослабить ремень. Голове нужна прохлада, а ногам — тепло. Но парить ноги в горячей воде категорически нельзя — это противопоказано при высоком давлении и может спровоцировать новый, еще более опасный скачок.

Каждые 15 минут необходимо измерять давление и записывать результаты. Эти записи помогут врачам скорой быстро оценить ситуацию и выбрать правильную тактику.

Ни в коем случае не пытайтесь сбить давление слишком быстро. Никогда не принимайте лекарства, которые вам не назначали. То, что помогло соседу или родственнику, может ухудшить состояние.

Первая помощь при низком давлении

Резкое падение давления тоже требует быстрого реагирования, но действовать здесь нужно прямо противоположным образом. Главная задача — помочь крови прилить к голове.

Человека следует уложить горизонтально, убрав подушку из-под головы. Голова должна лежать на уровне туловища или чуть ниже. А вот ноги, наоборот, нужно приподнять, подложив под стопы валик из одеяла или подушку, это заставит кровь активнее поступать в мозг.

Очень полезно напоить пострадавшего теплым сладким чаем. Сахар и кофеин в чае действуют мягче, чем в кофе, и эффект держится дольше. Если человек испытывает сильную жажду, можно дать и простой воды. А вот с кофе надо быть осторожным — после короткого "кофеинового" подъема давление падает еще ниже, и человек может потерять сознание.

